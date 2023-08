Mazzone, l’addio della Roma. Totti: “Padre, mister e maestro. Eternamente grazie”

La notizia della scomparsa di Carlo Mazzone ha sconvolto il mondo del calcio. L'ex allenatore, scomparso ad 86 anni, era una figura amata soprattutto per la sua simpatia e la sua spontaneità. Ha lasciato un ricordo indelebile in tutti i club dove ha allenato in particolare la Roma (la squadra del suo cuore) che lo ha voluto salutare con un messaggio toccante: "Ciao Mister. Ti vorremo sempre un bene immenso. Forza Roma!". Anche Francesco Totti si è unito al cordoglio con un messaggio struggente rilasciato alle agenzie di stampa: "Padre, mister, maestro. Semplicemente Carlo Mazzone. Eternamente grazie, mister". I due erano molto legati visto che è proprio grazie a Mazzone che l'ex capitano giallorosso è riuscito ad entrare in prima squadra. Non poteva mancare però anche il messaggio quello di Rosella Sensi che lo ha voluto omaggiare tramite un lungo post sul suo profilo Instagram: "Un dolore enorme. Uno spazio incolmabile. Se ne va oggi un grande allenatore, un grandissimo uomo, un enorme romanista. Hai allenato la nostra Roma, la prima di papà. Ma hai fatto la storia di tutto il calcio italiano mostrando valori che oggi si trovano a fatica nel mondo dello sport, facendoti volere bene da tutti. Un gigante buono, un maestro. Ti ricorderò sempre con grande affetto mister. Mancherai a tutti". Mazzone ha unito tante squadre tra cui anche il Brescia dove ha lanciato tra i grandi anche Andrea Pirlo che su Instagram ha scritto: "Mi piace ricordati così. Ti devo tanto. Sono orgoglioso di averti incontrato e che tu mi abbia fatto crescere come uomo e come calciatore. Ancora una volta grazie di tutto Carletto". Queste le sue parole accompagnate dalla celebre foto che lo ritrae mentre corre verso la curva dell'Atalanta quando sedeva sulla panchina del club lombardo. È arrivato anche il messaggio della FIGC rappresentata da Gabriele Gravina: "Salutiamo una vera e propria icona del calcio italiano. Un uomo animato da valori e principi profondi, un allenatore preparato, coraggioso e appassionato. Ha inventato uno stile unico incarnando, allo stesso tempo, serietà e umanità. Non lo dimenticheremo”. Già in questa prima giornata di campionato sarà disposto un minuto di silenzio in suo ricordo.