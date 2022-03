Mazzone compie 85 anni, gli auguri della Roma all’ex allenatore

La società giallorossa non dimentica Sor Carletto, recordman di panchine in Serie A

Sor Carletto, come veniva chiamato, ha iniziato la sua carriera da giocatore alla Roma, nelle giovanili, e poi è tornato nella sua squadra del cuore nel 1993, e rimanendo alla guida per tre anni, e facendo esordire un giovanissimo Francesco Totti. Il mister romano è il tecnico che ha allenato di più in Serie A, collezionando 792 panchine. Gli auguri della società giallorossa non sono mancati sui social, e hanno ricordato anche i ringraziamenti dello stesso Mazzone, accompagnati da un cuore giallo e uno rosso.