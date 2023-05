Mazzitelli: “Dell’esordio con la Roma ricordo poco, ero troppo teso ed emozionato”

Il Frosinone è da pochissimi giorni tornato in Serie A. Lunedì la festa per la promozione allo 'Stirpe' e per le vie della città. Tra i protagonisti c'è anche Luca Mazzitelli, altro prodotto del settore giovanile della Roma, che quindi l'anno prossimo potrà tornare a giocare anche nel 'suo' stadio: "La mia famiglia abita vicino all’Olimpico e fin da piccolo, ogni volta che ci passavo, sognavo di giocarci. Sarà bello tornarci, ho già la pelle d’oca. Il mio esordio con la Roma?Mi ricordo davvero poco, ero troppo teso ed emozionato", racconta il centrocampista del Frosinone a 'La Repubblica'.