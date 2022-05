Mazzitelli: “De Rossi un punto di riferimento”. Machin: “Roma piazza fantastica”

I due ex ralenti del vivaio giallorosso e protagonisti con il Monza tornano sul loro passato a Trigoria: "È stata una scuola calcistica, oltre che di vita"

Machin: "Per me è stato importante, lo devo ringraziare, non è semplice per nessuno arrivare in un Paese nuovo senza conoscere la lingua. Lui ha avuto subito fiducia in me, ha creduto in me. Spero per lui che stasera la Roma vinca di nuovo lo Scudetto Primavera, se lo merita".