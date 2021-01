Mayoral: “Vittoria importante per tutto quello che sta succedendo. Siamo con Fonseca”

Borja Mayoral ha realizzato la seconda doppietta in stagione e ha aiutato la Roma a portare a casa tre punti fondamentali contro lo Spezia. Queste le sue parole al termine del match.

MAYORAL SU SKY

Una gara dalle straordinarie emozioni. Capite l’importanza del risultato?

Questa partita era molto importante per noi, anche per quello che sta succedendo in questo momento. Abbiamo lottato e abbiamo vinto, è questo l’importante.

E’ una partita che può dare una sistemata alla classifica e ai rapporti interni?

Sappiamo che non è un momento semplice, ma oggi abbiamo lottato tanto. E’ stata una bella vittoria per noi, era importante per la squadra e i tifosi. Siamo molto contenti.

La tua prestazione dimostra che sei pronto per essere un titolare?

Sono pronto per aiutare la squadra, sempre. Oggi ho fatto due gol, in Coppa Italia avevo sbagliato. Questa è la vita dell’attaccante, ma questa giornata è importante per me, per la squadra e per i tifosi della Roma.

Squadra e Fonseca hanno stesse idee? C’è empatia?

Siamo insieme, questo è il frutto del lavoro che facciamo in settimana. Abbiamo perso due partite difficili, ma ora siamo tutti insieme: questo è quello che conta.

MAYORAL SU ROMA TV

L’unica cosa importante era vincere

E’ chiaro. Questa è stata una partita molto difficile per noi, per tutto quello che sta succedendo. Vincere era la cosa più importante.

Una vittoria meritata. Ripartire dalla voglia che avete messo in campo oggi

Penso di sì, è stata una settimana difficile. E’ una vittoria di tutta la squadra. Abbiamo lavorato tanto. Abbiamo vinto ed è questa la cosa più importante, giocando con coraggio e con un buon atteggiamento.

E’ anche una vittoria tua, altra doppietta

Sono contento per i due gol, è giù la terza doppietta. Oggi però è una vittoria del gruppo.