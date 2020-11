Mayoral: “Sono alla Roma solo da un mese e mezzo, ho la fiducia di allenatore e squadra”

La Roma scopre il talento di Borja Mayoral anche in campionato. Il nuovo bomber romanista ha segnato il suo primo gol in Serie A contro il Parma. Queste le sue parole.

MAYORAL A ROMA TV

Quanto ti ha aiutato la presenza dei tanti spagnoli in squadra, soprattutto Pedro?

Molto. Pedro è un giocatore di grande esperienza, così come Mkhitaryan con cui parlo molto. Avere due così in squadra ti aiuta moltissimo.

Come stai? Quando senti di poter fare ancora meglio?

Sono qui solo da un mese e mezzo ma mi sto adattando bene, sento la fiducia del mister. Quando i compagni in una squadra nuova ti accolgono In questo modo è tutto più facile. Sto migliorando, sento il supporto della squadra ed è molto importante.

5 partite, 3 gol. Dove puoi migliorare per dare un maggior contributo alla squadra?

I gol per un attaccante sono sempre importanti. Le difese italiane sono molto forti, sto cercando di migliorare per cercare sempre la porta, attaccare gli spazi e combinare il gioco basso con i compagni per poi andare in profondità. Sto imparando molto grazie a mister e compagni.

Oggi il tuo compito principale era quello di fare sponda per i compagni e giocare dietro la linea difensiva del Parma?

Certo, il lavoro difensivo è molto importante senza la palla. Dovevo essere vicino ai centrocampisti, così da ripartire rapidamente quando recuperavamo la palla. Ho cercato di combinare l’attacco alla profondità con il riavvicinarmi ai centrocampisti quando la palla ce l’avevano loro. Speriamo di continuare così.