Mayoral saluta il Levante: “Grazie di tutto“ – FOTO

Borja Mayoral non dimentica il Levante. Il nuovo attaccante giallorosso, arrivato dal Real Madrid in prestito con diritto di riscatto nel corso di questa sessione di mercato, ha salutato con un toccante post sul suo profilo ufficiale Instagram la squadra nella quale ha militato nelle ultime due stagioni: “Desidero augurare a tutti tanta fortuna per il futuro. Sarete sempre nel mio cuore. Grazie di tutto”. Per Mayoral, reduce da un’ultima stagione da 8 gol nella Liga spagnola, ora inizierà la nuova avventura nella Capitale: il giocatore ha già mostrato grande voglia si da subito, assistendo anche dal vivo al match di ieri sera vinto dalla Roma contro l’Udinese.