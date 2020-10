Mayoral ricorda la foto con Totti: “Tutte le strade portano a Roma” – FOTO

Il giallorosso era già, per certi versi, nel destino di Borja Mayoral. Sul suo profilo Instagram il neo acquisto della Roma ha condiviso una foto che lo ritrae di fronte al posto in spogliatoio riservato a Francesco Totti. Allo scatto l’attaccante ha allegato questa didascalia: “Qualche anno fa ho scattato questa foto con la leggenda Francesco Totti, in quello che, senza immaginarlo, sarebbe stato il mio futuro stadio. Oggi sono qui. Tutte le strade portano a Roma”. La foto risale a qualche anno fa, per la precisione al 27 marzo 2017: nella Capitale si giocava Italia-Spagna Under 21, gara alla quale Mayoral prese parte togliendosi anche la soddisfazione di segnare il gol dello 0-2 finale.