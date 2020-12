Mayoral: “Mi adatto al sistema di gioco. Io titolare? Decide il mister”

Un’altra occasione per mettersi in m nostra per Borja Mayoral. L’attaccante spagnolo ex Real Madrid, che ha affiancato il tecnico Fonseca in conferenza stampa, è pronto ad essere ancora una volta protagonista nell’impegno di Europa League che vedrà la Roma sfidare il Cska Sofia.

Ti senti più una prima o una seconda punta? Preferisci giocare da solo o con un compagno accanto?

Da calciatore preferisco giocare. Mi sento a mio agio nel sistema di gioco, ho giocato con diversi sistemi in carriera e ho dimostrato di sapermi adattare a tutte le situazioni: al Levante giocavamo con due punte, mentre al Real Madrid il sistema prevedeva un’unica punta.

Visto il buono stato di forma ti aspettavi di essere titolare con il Sassuolo?

Spero sempre di partire titolare, affronto le partite con questo spirito e con questa mentalità. La decisione spetta al mister, cerco di sfruttare le occasioni che mi vengono concesse cercando sempre di dare il massimo.