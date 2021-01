Mayoral: “Lavoro al massimo, poi sta a Fonseca decidere se farmi giocare. Oggi non era facile”

La Roma vince anche grazie alla prestazione di Borja Mayoral che ha segnato la prima doppietta in Serie A. Ecco le sue parole a fine partita.

MAYORAL A SKY

“Sono contento per la prima doppietta in campionato, ne avevo fatta un’altra in Europa League. Sono contento per i due gol e per la vittoria della squadra, non era facile ottenerla su questo campo”.

Ora Fonseca avrà difficoltà a lasciarti fuori…

Lavoro ogni allenamento e ogni partita in cui posso giocare. Decide l’allenatore, sono pronto sempre per giocare e per aiutare la squadra.