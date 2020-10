Mayoral, la felicità dopo la vittoria: “Daje Roma!”

Borja Mayoral ha voluto elogiare la squadra per la vittoria di ieri sera contro lo Young Boys nella prima giornata del girone di Europa League. Lo spagnolo, tramite il suo profilo Twitter, ha festeggiato così: “Grande vittoria per la squadra nella prima partita di Europa League. DAJE Roma!!“. L’attaccante ha esordito ieri dal primo minuto con la maglia giallorossa, ma nonostante l’occasione concessa da Fonseca non ha particolarmente brillato. Al 59esimo è stato infatti sostituito da Edin Dzeko e, dopo il cambio, la squadra ha avviato e completato la rimonta, segnando due gol in 13 minuti. In vista del big match di domenica contro il Milan capolista, Borja Mayoral dovrebbe tornare a sedersi in panchina, e favorire così il ritorno in campo da titolare del capitano.

Ecco il tweet dello spagnolo: