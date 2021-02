Mayoral incontra a Trigoria un bambino diabetico: “Se vorrai sarò qui per aiutarti” – VIDEO

Borja Mayoral e il diabete, un problema con il quale convive ormai da diverso tempo ma che non lo limita affatto. L’attaccante spagnolo non ne ha mai fatto segreto, così come ha sempre precisato che la sua vita non ha subito grandi cambiamenti. Il giocatore della Roma si è anzi attivato per aiutare chi ha il suo stesso problema, per accettarlo capendo che non costituisce una limitazione. Lo ha fatto anche con un giovane tifoso giallorosso, Gabriele, che da pochi mesi a scoperto di essere diabetico: Mayoral lo ha conosciuto incontrandolo a Trigoria, come documentato dai canali social del club giallorosso. “Io avevo 4 anni, bevevo molta acqua, allora i miei genitori mi hanno portato in ospedale. Mi hanno fatto le analisi e mi hanno detto che ero diabetico. Però questo non è un problema, perché io posso fare tutto, devi solo mangiare bene e trattarti bene. Posso fare tutto, tutte le persone diabetiche possono farlo”, l’incoraggiamento dello spagnolo.

Il classe ’97 ha poi regalato una maglia della Roma autografata con il nome di Gabriele e il numero 10. Poi spazio alle foto ricordo e ovviamente a un giro per Trigoria. “Quando vuoi, sono qui per aiutare te e i tuoi genitori. Per me è un piacere”, ha aggiunto poi Borja che ha abbracciato il giovane calciatore, anche lui attaccante. Ora proverà a fare gol anche al diabete, con un sostegno speciale.