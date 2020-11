Mayoral in orbita: “Punta in alto, che tutto arriva” – FOTO

E’ stato indubbiamente un ottimo ritorno in campo per Borja Mayoral. L’attaccante ha subito trovato il gol alla prima uscita in Serie A dopo la sosta per le Nazionali, rendendosi autore anche di una prestazione molto convincente. Una partita che ha ovviamente galvanizzato l’ex Real Madrid, che ha racchiuso tutta la sua soddisfazione in una storia Instagram da poco pubblicata con la foto che lo ritrae mentre esulta dopo la rete siglata contro il Parma. Ad accompagnare il tutto, un messaggio chiaro: “Punta in alto, che tutto arriva!”. Mayoral si è sbloccato, ora l’obiettivo è non fermarsi.