Mayoral: “Felice per il bel gol. Ringrazio Mourinho per i complimenti”

Le parole dello spagnolo: "Il primo tempo molto bene. Alla fine abbiamo sbagliato un po’, ma sono cose che possono succedere. Dobbiamo migliorare tutti e andare avanti"

Mentre la Roma festeggia la vittoria e la vetta del girone, Borja Mayoral esulta anche per il suo primo gol in stagione. L'attaccante ha parlato con il Club della partita e del suo rapporto con Mourinho . Queste le sue parole:

Mourinho ti ha elogiato. È un orgoglio per te? Sì, certo. Mi conoscete già, sono uno che lavora tanto per se stesso e per la squadra. Posso giocare e fare quello che so fare. Come ho fatto l’anno scorso. Sono contento di questa serata.