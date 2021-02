El Shaarawy e Mayoral: “Bravi tutti”. E Spinazzola si ‘inchina’ a Dzeko – FOTO

La Roma fa suo il primo round dell’andata dei sedicesimi di finale di Europa League contro il Braga, ipotecando il passaggio agli ottavi con un 2-0 fondamentale in trasferta. La squadra di Fonseca passa in Portogallo in totale emergenza difensiva visti gli infortuni di Cristante e Ibanez, ma i gol di Dzeko e Mayoral hanno messo in cassaforte il match. “Bella partita di tutta la squadra!!! Bravi ragazzi!!!”, l’esultanza dello spagnolo entrato nel secondo tempo. È tornato invece al gol il bosniaco e Spinazzola, davanti a lui, ‘alza le mani’ come ha fatto capire nella sua story su Instagram. Durante la gara invece ha fatto il tifo da casa Marash Kumbulla, che ha incoraggiato la squadra a distanza e ha poi applaudito Dzeko e anche Borja Mayoral. E poi anche El Shaarawy ha celebrato il suo nuovo debutto con la maglia della Roma:“Si ritorna in campo con una grande vittoria. Bravi tutti!”