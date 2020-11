Mayoral: “È la serata che sognavo. Mi serve tempo, ma sento la fiducia di squadra e mister”

Borja Mayoral ci ha messo un po’, ma alla fine è arrivato con una doppietta importante soprattutto per il morale. L’attaccante spagnolo ha commentato la vittoria con il Cluj nel postpartita.

MAYORAL A ROMA TV

Vittoria e primi gol con la Roma

Era la notte che sognavo, i miei primi due gol con questa maglia all’Olimpico. Sono felicissimo anche della prestazione di tutta la squadra.

Hai sentito il sostegno di Fonseca in queste settimane?

Sì, assolutamente. Fin da quando ho parlato con il mister ho avvertito da subito la sua fiducia, anche prima di arrivare qui e in Europa League m i ha sempre schierato. E’ chiaro che ho bisogno di un po’ di tempo per adattarmi a un nuovo sistema di gioco, un nuovo campionato e un nuovo Paese ma sento sempre la fiducia del mister e dei compagni.

Trovi molto differente la Serie A dalla Liga?

In Italia il campionato è un po’ più tattico ed è più complicato per gli attaccanti superare le difese. E’ un campionato dove penso di poter crescere ed imparare molto e sono contento di essere qui: di pari passo con i risultati migliorerò anche individualmente.