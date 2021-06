Maxi-schermi nelle piazze e sponsor: così la Roma pensa di presentare Mourinho

L'idea del club giallorosso è quella di organizzare un grande evento trasmesso in tutti gli angoli della città: si parla di un possibile arrivo a metà giugno

Una festa cittadina trasmessa nelle piazze. L'arrivo a Roma di Jose Mourinho è destinato a essere un vero e proprio evento che coinvolgerà tutta la città. La capitale ha già accolto lo Special One a modo suo, con i tifosi che tra murales e prodotti personalizzati dalla pizza al gelato e la birra stanno facendo salire il termometro dell'attesa. Secondo 'repubblica.it', la Roma ha iniziato a parlare con alcune compagnie: l'obiettivo sarebbe quello di trasmettere la prima conferenza stampa di Mourinho nelle piazze delle periferie. In questo modo il portoghese potrebbe arrivare in tutti gli angoli della città, sarebbe l'allenatore "di tutti", anche di chi non può permettersi abbonamenti tv. Da Tor Bella Monaca a Garbatella, potrebbero essere quindi allestiti una serie di schermi pubblici, almeno cinque o sei in modo da non creare assembramenti. Tra il dire (il pensare) e il fare ad ora ci sono di mezzo alcuni elementi, come l'effettiva disponibilità di eventuali sponsor a cui è stato già presentato l'evento, oltre che le varie autorizzazioni necessarie. Al momento si tratta di un'idea, che però potrebbe prendere corpo entro un periodo di tempo non lunghissimo, dal momento che già circola la possibilità di un suggestivo 17 giugno, a 20 anni dall'ultimo scudetto.