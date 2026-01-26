Il rigore fischiato alla Roma ieri contro il Milan è netto, ma non per tutti. Ad accodarsi alle sterili polemiche di Maignan ci pensa Massimo Mauro che durante la puntata di Pressing critica la scelta dell'arbitro Colombo. Queste le parole dell'ex Juventus: "Il rigore fischiato a Bartesaghi fa ridere! Che deve fare, tagliarsi il braccio? Celik gli tira da 5 centimetri. Che facciano qualcosa! Attenzione, non sto dicendo che non è rigore da regolamento, ma in un calcio che pensa agli interessi del calcio non è mai rigore! Purtroppo dobbiamo dire che è rigore. I calciatori dovrebbero mettersi insieme e proporre qualcosa per il bene del calcio, per cambiare queste regole. I calciatori si devono svegliare. Il presidente dell'Associazione dei calciatori, Calcagno, deve dire che questo non è calcio! Come fa Bartesaghi a tenere il braccio attaccato? Sta saltando! Com'è possibile che un calciatore salti e rimanga con le mani così? Ma cosa state dicendo?". Trevisani concorda con l'ex Juventus: "Mauro dice bene: nel gioco del calcio Bartesaghi non fa niente di illegale. Non prova a fare un fallo".