Mauro boccia la Roma: “Bella ma incompiuta. E Soulé non è una certezza”

La stagione della Roma è tutt’altro che conclusa. L’eliminazione dall’Europa League per mano del Bologna brucia, ma non cancella le ambizioni dei giallorossi. A tenere viva la speranza è stato il pareggio del Sassuolo contro la Juventus, firmato da Pinamonti, un gol che tiene la Roma agganciata alla corsa per il quarto posto. La zona Champions resta alla portata e il match contro il Lecce rappresenta un’occasione immediata per accorciare sulle rivali, agganciare i bianconeri e mettere pressione anche al Como. Con ancora nove partite da giocare, i giochi sono tutt’altro che chiusi. Nonostante ciò, non mancano le analisi critiche. Massimo Mauro, intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, ha tracciato un parziale bilancio della Roma guidata da Gasperini: "La Roma non è del tutto tagliata fuori dalla corsa Champions, ma la sensazione è quella di un 'vorrei ma non posso'. È una squadra bella da vedere, capace di segnare ma anche di subire molto, senza però riuscire a realizzarsi pienamente come forse avrebbe voluto Gasperini". Un giudizio in cui pesano anche le assenze. Mauro ha sottolineato come gli infortuni abbiano inciso sul rendimento, soprattutto quelli di Paulo Dybala e Soulé: "Gli infortuni valgono per tutti, ma perdere giocatori così qualcosa ti toglie. Se per Dybala si sapeva fosse a rischio, Soulé non è ancora riuscito a diventare una certezza".