Maurizio Mattioli, tifoso d’onore a Roma-Empoli: video alla curva e foto con Abraham

I giallorossi hanno annientato l'Empoli davanti a 60mila tifosi. Tra i tanti presenti allo stadio c'era anche il famoso attore Maurizio Mattioli con sciarpa e cappello della Roma. Ha pubblicato sulla sua pagina Facebook un video mentre inquadra la Curva Sud sul 7-0 e poi la foto insieme a Abraham. Tammy sta recuperando dall'infortunio al ginocchio e non vede l'ora di tornare in campo. La riabilitazione prosegue e l'altro giorno ha condiviso un filmato mentre palleggia. Per il rientro sul rettangolo verde mancano ancora diversi mesi però non perde mai occasione per supportare i suoi compagni di squadra dalla tribuna.