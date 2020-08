Matrimonio in vista per Coric: il croato sposerà la sua Sara – FOTO

Matrimonio in vista per Ante Coric: con un post su Instagram, il centrocampista ha annunciato le nozze con la sua fidanzata Sara Prenga che, come testimoniato dalle immagini, ha accettato la sua proposta. Intanto il croato, dopo il mancato riscatto da parte dell’Almeria, tornerà alla Roma per poi partire nuovamente. Nei giorni scorsi si era parlato di un interessamento del Paok Salonicco: possibile un’altra avventura in prestito. Difficile, infatti, che qualcuno accetterà la richiesta dei giallorossi di almeno 5 milioni per l’acquisto a titolo definitivo del giocatore.