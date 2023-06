Matic torna nel suo villaggio in Serbia: in giacca e cravatta con il fratello

Tempo di vacanze per Nemanja Matić dopo una stagione vissuta sempre ad alto ritmo con la maglia della Roma. Arrivato nel corso della scorsa sessione di mercato estiva, il gigante di centrocampo ha subito fatto innamorare i tifosi giallorossi e, soprattutto, José Mourinho che lo ha fatto diventare un giocatore imprenscindibile per il suo scacchiere tattico. Matić, dopo alcune ore di relax passate con la moglie in Turchia, si è spostato in Serbia, nel villaggio natio di Vrelo, che lo ha visto crescere prima come uomo e poi come calciatore. Su Instagram, lo scatto immortalato dal fratello, Uroš Matić, anche lui calciatore, lo mostra vestito in giacca e cravatta davanti alla squadra del paese. L'ex Manchester United, infatti, è legatissimo alla sua vecchia città che cerca di aiutare in tutti modi anche attraverso forme di beneficenza. Ne sono un esempio la realizzazione di una fontana d'acqua potabile in pieno centro e il parco giochi per bambini nella scuola elementare del posto. Casa è sempre casa.