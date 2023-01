Matic, subentrante di fiducia per Mourinho. E nei passaggi è il più preciso

È l’uomo di Mourinho, fuori e dentro al campo. D’altronde lo è stato per anni. Nemanja Matic sta ripagando la fiducia del tecnico che l’ha voluto in estate anche in Italia, dando equilibrio e qualità alla manovra della Roma, soprattutto quando subentra dalla panchina. Qualche esempio? A Verona contro l'Hellas, il suo ingresso in campo (66') ha cambiato la partita. Al minuto 88 si è portato a spasso due difensori avversari per poi scaricare il pallone al limite, dove c'era Volpato che ha siglato il 2-1. Successivamente è arrivata anche la terza rete di El Shaarawy. Poi Matic è stato determinante nell'ultima gara del 2022 con il Torino. Lo Special One l'ha mandato in campo al 54' e Nemanja si è fatto trovare pronto. Il suo gol, quasi allo scadere del recupero (94'), ha evitato la sconfitta ai giallorossi. Nelle prime partite del 2023 l'ex Manchester United è stato ancora decisivo. Mourinho ha puntato su di lui a gara in corso (65') anche a San Siro contro il Milan. Negli istanti finali del match, dopo la rete di Ibanez, sulla punizione di Pellegrini è proprio Matic che si fionda sul pallone e lo gira verso la porta di Tatarusanu. Il rossonero respinge il tiro del centrocampista serbo, ma sulla ribattuta di Abraham non può nulla. 2-2 al 93'. E lo zampino di Nemanja c'è sempre, come nella rete con la Fiorentina, dove scherma alla perfezione per concedere a Cristante il passaggio in verticale.