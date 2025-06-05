La Ligue 1 ha concluso la sua stagione con una giornata di sensibilizzazione contro l'omofobia. Tutte le squadre hanno indossato maglie speciali con il logo del campionato che si intrecciava con la bandiera arcobaleno, simbolo dei diritti della comunità LGBTQIA+. Tuttavia, non tutti i calciatori hanno partecipato attivamente a questa iniziativa. L'attaccante egiziano del Nantes, Mostafa Mohamed, ha scelto di rifiutarsi di scendere in campo. Mentre Nemanja Matic e Ahmed Hassan hanno indossato un nastro bianco per coprire i colori dell'arcobaleno sulle loro maglie. La loro decisione ha attirato l'attenzione delle autorità calcistiche, con la Commissione Disciplinare della Ligue 1 che ha deciso di sanzionarli con una squalifica di quattro partite, di cui due con sospensione. Oltre alla squalifica, i giocatori sono stati obbligati a partecipare a programmi di sensibilizzazione sull'omofobia entro sei mesi. La vicenda ha sollevato un ampio dibattito riguardo al ruolo delle scelte individuali dei giocatori e alle politiche contro l'omofobia nel calcio.