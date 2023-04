Matic, sole e sorrisi al centro di Roma dopo il trionfo con la Samp

Se Cristante ha optato per la gita fuori porta, Matic ha preferito il centro di Roma per godersi la giornata di meritato riposo. Ieri contro la Sampdoria il serbo ha brillato. Suo l'assist che ha mandato in porta Wijnaldum e che ha permesso alla Roma di passare in vantaggio. Insieme alla moglie Aleksandra, che ha postato la foto su Instagram, il centrocampista si è concesso una passeggiata nel centro storico e una pausa nel noto Bar Vitti, situato a due passi da Via del Corso. La coppia non perde mai occasione per girare la città e scoprirne le meraviglie, sia culturali che gastronomiche. Durante la passeggiata, alcuni tifosi hanno riconosciuto Matic e si sono fermati qualche minuto con lui per fargli i complimenti per la bellissima prestazione di ieri.