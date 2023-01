Matic si congratula con Tahirovic: “Complimenti per l’esordio da titolare”

Il classe 2003 è stato promosso in prima squadra da Mourinho e ha conquistato la fiducia del mister che lo ha fatto giocare anche nell'ultima gara del 2022

Esordio da titolare per Tahirovic contro il Bologna. Una serata che il giovane centrocampista farà fatica a dimenticare. Il classe 2003 è stato promosso in prima squadra da Mourinho e ha conquistato la fiducia del mister che lo ha fatto giocare anche nell'ultima gara del 2022. Benjamin si è reso protagonista di un siparietto con Matic nella zona mista. Secondo quanto riportato da Dazn si è messo a ridere davanti al microfono: "E' la mia prima intervista" e Nemanja si è congratulato con lui: "Complimenti per l'esordio da titolare Benjamin".