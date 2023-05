Matic salva la Roma, ma non basta: con la Salernitana finisce 2-2 – FOTO

Giallorossi senza vittorie da 6 turni in campionato. La testa è alla finale di Budapest contro il Siviglia

Daniele Aloisi Collaboratore

La Roma frena ancora in campionato e trova il secondo pareggio di fila. Con la Salernitana finisce 2-2. I campani vanno in vantaggio con Candreva nella prima frazione. Nel seocndo tempo pareggia El Shaarawy e poco dopo arriva il 2-1 di Dia. Matic salva i giallorossi a 7 minuti dal termine. Mourinho è costretto a schierare Bove centrale e lascia fuori ancora una volta Dybala. La prima frazione è più complicata del previsto con la Salernitana che si porta in vantaggio al 12° minuto. Verso la fine del primo tempo arriva il pareggio di Ibanez, ma viene annullato dall'arbitro dopo il consulto al Var per un tocco di braccio di Belotti. Il secondo tempo inizia benissimo per la Roma che trova il pareggio con El Shaarawy. L'Olimpico viene gelato al 53' da Dia che riporta avanti i campani. Ci pensa Matic all'83' a segnare il gol del 2-2. La Roma ci prova fino all'ultimo, ma finisce in pareggio.

Candreva porta avanti la Salernitana: 0-1 all'intervallo — Mourinho schiera Bove centrale in assenza di Mancini. Davanti non c'è Dybala, chance per Solbakken. Al 12' passa in vantaggio la Salernitana. Candreva sbuca alle spalle di Ibanez e con un tocco al volo trafigge Rui Patricio. Ci prova Camara aprendo il piattone dal limite dell'area al 23'. Respinge il muro della squadra di Paulo Sousa. Altro squillo dei giallorossi al 37 con Zalewski che dopo una cavalcata partita dalla linea centrale del campo arriva al limite e tira. La sua conclusione finisce alta sopra la traversa. Poco prima della fine del primo tempo arriva il gol del pareggio della Roma, ma l'arbitro annulla tutto per un tocco di braccio di Belotti sulla prima conclusione di Ibanez. La rete era stata del centrale brasiliano. La prima frazione di gioco termina sullo 0-1 per gli ospiti.

Matic salva la Roma, ma non basta: 2-2 con la Salernitana — Il secondo tempo inizia subito con tre cambi: entrano Matic, Llorente e Pellegrini per Tahirovic, Ibanez e Solbakken. Due giri d'orologio e arriva il pareggio dei giallorossi. Punizione del capitano e ottima parata di Ochoa, ma sulla ribattuta arriva El Shaarawy che riesce a fare 1-1. Dura pochissimo il pareggio dei giallorossi. Dopo 5 minuti Dia riporta in vantaggio i campani con un colpo di tacco nell'area piccola. Al 66° chance per Belotti. Pellegrini crossa benissimo al centro, ma il Gallo non riesce ad impattare di testa. Altra occasione per il pareggio all'81'. Abraham colpisce bene con la testa, ma è troppo debole il suo tentativo per impensierire Ochoa. Due minuti più tardi ci pensa Matic a fare 2-2 risolvendo una mischia in mezzo all'area. Secondo gol stagionale per il serbo. Il numero 8 salva i giallorossi e con la Salernitana finisce in pareggio.

Roma-Salernitana 2-2, il tabellino — ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Bove, Smalling, Ibanez (46' Llorente); Zalewski, Tahirovic (46' Matic), Camara (74' Cristante), El Shaarawy; Wijnaldum (67' Abraham), Solbakken (46' Pellegrini); Belotti. A disposizione: Svilar, Boer, Llorente, Mancini, Darboe, Matic, Missori, Cristante, Pellegrini, Volpato, Cherubini, Abraham. Allenatore: José Mourinho.

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Daniliuc, Gyomber (70' Lovato), Pirola (78' Troost-Ekong) ; Kastanos (59' Mazzocchi), Coulibaly, Bohinen (70' Vilhena), Bradaric; Dia, Candreva (78' Candreva); Piatek. A disposizione: Sepe, Fiorillo, Sambia, Bronn, Vilhena, Troost-Ekong, Crnigoj, Mazzocchi, Maggiore, Bonazzoli, Nicolussi Caviglia, Iervolino, Botheim, Lovato. Allenatore: Paulo Sousa

Arbitro: Colombo. Assistenti: Tegoni-Scarpa. IV uomo: Massa. Var: Banti. Avar: Guida

Marcatori: Candreva 12' (S), El Shaarawy 47' (R), Dia 53' (S), Matic 83' (R)

Ammoniti: Gyomber (S), Ochoa (S), Daniliuc (S), Dia (S)