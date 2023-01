Matic punta il Bologna: “Domani tutti insieme alla vittoria”

Ci siamo. Domani la Roma torna in campo dopo l'ultima partita in Serie A giocata a novembre e pareggiata contro il Torino. Sarà l'ennesimo sold out dell'Olimpico, che si aspetta molto di più rispetto alle ultime uscite dei giallorossi, sia per gioco che per risultati. Intanto i giocatori sono pronti e oggi hanno svolto l'allenamento di rifinitura: "Domani tutti insieme alla vittoria", scrive Nemanja Matic su Instagram pubblicando una foto della seduta di ieri, mentre dà il cinque a Volpato. Il contratto del serbo è in scadenza, ma c'è un'opzione per il rinnovo. Dipenderà tutto da questa seconda parte di stagione.