Matic: “Pronti per la Salernitana. Sarà difficile, ma siamo molto forti”

Come ha lavorato la squadra? Manca una settimana all'inizio del campionato... "Lavoriamo molto forte tutti i giorni. Penso che la squadra sia preparata per la prossima partita contro la Salernitana. Ci aspettiamo una gara difficile, ma siamo una squadra molto forte e penso che siamo pronti".

Adesso ti sei ambientato. Come stai? "Io credo di essere pronto, sto lavorando molto forte tutti i giorni. Insieme ai miei compagni siamo pronti per le prossime battaglie e faremo del nostro meglio per rendere fieri i nostri tifosi".