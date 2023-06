Matic posta la foto delle valigie della moglie: “Ha detto, ho dimenticato qualcosa?”

Il centrocampista serbo è in partenza per trascorrere le vacanze con Aleksandra. Sui social lei condivide alcuni scatti del mare visto dall'aereo

Dopo una stagione tutt'altro che semplice, è tempo per i giocatori della Roma di un po' di meritato riposo. Uno dei protagonisti assoluti di quest'annata è stato senz'ombra di dubbio Matic. Il centrocampista serbo, fortemente voluto da Mourinho la scorsa estate, è ben presto divenuto uno dei pilastri della formazione, maturando a marzo le condizioni necessarie affinché scattasse il rinnovo automatico. Il suo contratto è stato, di conseguenza, prolungato di una stagione lo stesso stipendio attuale di 3,5 milioni più bonus. Ora Matic, dopo aver preso più volte sulle spalle la squadra, si godrà le vacanze insieme alla moglie Aleksandra. Sui suoi canali social ha postato una simpatica storia in cui prende in giro la compagna per la grande quantità di valigie che porterà con se. "Normali vacanze per mia moglie. E poi ha detto, ho dimenticato qualcosa?", scrive. Lei risponde con delle faccine e posta alcuni scatti del marito e della vista del mare dall'aereo.