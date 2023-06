Matic e Dybala posano insieme con le rispettive famiglie dopo Roma-Spezia

È sotto gli occhi di tutti il grande rapporto, nato all'interno dello spogliatoio, tra Nemanja Matic e Paulo Dybala. I due, arrivati durante lo scorso mercato estivo, hanno dimostrato di avere una grande intesa, sia dentro che fuori dal campo, come manifestato anche dalle parole di conforto dell'ex Chelsea nei confronti dell'argentino dopo la sconfitta in finale di Europa League. Poco fa, sui social network, un'altra conferma di questo grande rapporto: nelle storie Instagram di entrambi i calciatori è comparsa una fotografia che li ritrae in compagnia delle rispettive famiglie, corredata dalla parola friends e un cuore rosso.