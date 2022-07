Matic dopo la partitella di allenamento di oggi: “Conta solo vincere”

Il serbo ha pubblicato un post sul proprio profilo ufficiale Instagram con la squadra che ha vinto la partitella dell'allenamento blindato di oggi in Portogallo

Il nuovo acquisto della Roma, Nemanja Matic, ha pubblicato un post sul proprio profilo ufficiale Instagram con la squadra che ha vinto la partitella di allenamento oggi in Portogallo (iniziato alle ore 17 a porte chiuse) in cui il serbo era presente. Con lui anche Rui Patricio, Kumbulla, Spinazzola, Zalewski, Ibanez, Tripi, Felix, Cristante e Abraham. Di seguito riportiamo la foto del centrocampista ex Manchester United che ha commentato così: "Conta solo vincere".