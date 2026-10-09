Paul Matiasic, presidente della Maxima Roma, ha rilasciato un'intervista a Il Messaggero. L'imprenditore statunitense ha parlato anche del ruolo di Totti all'interno del club di basket: "Francesco è unico. Non l’ho scelto semplicemente perché è un personaggio famoso, ma perché è una persona che rappresenta Roma come pochi altri sanno fare. Il suo ruolo è molto concreto e servirà a costruire il legame fra la squadra e la città, far crescere la tifoseria e lavorare sulla responsabilità sociale del club, oltre a portare in Maxima quel legame autentico con Roma che lui ha costruito nell’arco di tutta la carriera. Mi offre orientamento e preziosi consigli su come vedere Roma attraverso gli occhi di chi ama la città con tutta l’anima".