Matheus Henrique: “Dybala è nella top 3 della Serie A”

La stagione di Serie A è andata in archivio con i suoi insindacabili verdetti. Ora è tempo di pensare alla prossima stagione e di fare un bilancio di ciò che è stato durante l'anno. Ci ha pensato anche Matheus Henrique, centrocampista del Sassuolo, che intervistato a StarCasinò Sport ha dato la sua personale opinione sui possibili tre migliori giocatori del campionato italiano: “Ci sono tanti calciatori forti. È difficile fare una top 3, ma nel mio ruolo penso che ci sia Barella. Poi ci sono Dybala, che è fortissimo, Osimhen e Berardi. Sono giocatori a livello top” . Il giocatore brasiliano in forza ai neroverdi, quest'anno ha potuto ammirare la Joya da vicino solamente in una circostanza, il 3-4 del Sassuolo allo stadio Olimpico del 12 marzo. In quell'occasione, il numero 21 giallorosso timbrò il cartellino cercando di riaprire l'incontro con il gol del momentaneo 2-3. Nel match d'andata, invece, l'argentino era assente per infortunio.