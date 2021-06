Materazzi: “Mourinho è un grande, uno che vuole vincere sempre”

L'ex difensore nerazzurro commenta l'imminente arrivo a Roma del tecnico portoghese: "Sarà un campionato molto bello"

Marco Materazzi torna a parlare di José Mourinho. L'ex difensore nerazzurro, intervenuto ai microfoni di Calciomercato.com in merito all'inizio di Euro 2020, ha commentato l'imminente arrivo a Roma del tecnico portoghese, sotto la cui guida ha giocato per due stagioni all'Inter. Ecco le sue parole: "Nessuno mi ha ancora chiesto di lui. Arriva un grande, uno che vuole sempre vincere: il campionato sarà molto bello, con 5-6 squadre che si daranno battaglia per conquistarlo"