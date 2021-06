Matano scherza con Florenzi: “È un ottimo vicino di casa, va sempre all’estero”

Durante 'Notte Azzurra', l'attore scherza con il terzino azzurro: "Siamo vicini di casa, ma lo vendono sempre all'estero e io posso tenere la musica alta"

Serata di divertimento per i giocatori della Nazionale, protagonisti della 'Notte Azzurra' in onda su Rai Uno. Tanti anche gli ospiti in studio, tra cui Frank Matano che ha anche svelato un divertente retroscena con Florenzi. Come ha rivelato il comico, infatti, i due sono vicini di casa a Roma."È un grande vicino perché lo vendono sempre all'estero e io posso tenere la musica alta", scherza Matano riferendosi ai prestiti prima al Valencia e poi al PSG. L'ex capitano giallorosso se la ride, ma resta in attesa di conoscere il suo futuro. L'accordo con i parigini sta per scadere, Leonardo sembra orientato a non esercitare il diritto di riscatto e Florenzi ad ora è destinato a rientrare nella capitale. Chissà se Matano sarà costretto stavolta ad abbassare il volume...