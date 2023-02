Il concorrente laziale di MasterChef dedica il piatto a Totti: “Simbolo di Roma”

Francesco Totti è sempre sinonimo di Roma, e viceversa. Non solo nel calcio. Anche in cucina. Nella puntata di ieri sera di MasterChefItalia, il concorrente e tifoso biancoceleste Francesco Saragò, soprannominato "Francescone", ha dedicato un piatto a Totti. "Francesco, 10, Roma, quindi volevo dedicare questo piatto ad uno dei simboli di Roma. A Totti". Questa è la spiegazione della sua scelta particolare, in quanto laziale, allo chef Bruno Barbieri.