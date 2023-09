Mastandrea prova a rincuorare i tifosi: “Forza e coraggio romanisti. Testuggine”

Il noto attore romano invita l'ambiente a non mollare davanti alle difficoltà del momento

Il giorno dopo una batosta come quella di Genova è sempre difficile da affrontare. L'ambiente giallorosso si è svegliato tra mille dubbi e incertezze sul futuro e su una squadra che difficilmente si pensava potesse regalare un'avvio di stagione così storicamente negativo. A provare a rincuorare un po' gli animi dei tifosi, su X, ci ha pensato il notto attore romano, Valerio Mastandrea: "Forza e coraggio romanisti. Testuggine". Valerio è sempre stato vicino alla Roma e, in questo momento così complesso, ha invitato tutti a non mollare. La Roma ha bisogno della sua gente, oltre alle critiche e alle vicissitudini.