Roberto Massucci, questore di Roma, è intervenuto a Sky Sport e ha commentato la gestione del doppio evento del 17 maggio tra derby e Internazionali D'Italia. Ecco le sue parole.

Come avete vissuto il 17 maggio, tra eventi concomitanti e grande affluenza di persone? Può spiegarci il modello operativo adottato? "Il sorriso sulle labbra è giustificato dal fatto che è stata una grande giornata di sport, in cui il paese ha mostrato al mondo le proprie capacità sportive e l’abilità delle persone di vivere in serenità, con il giusto spirito, una giornata di calcio, di tennis e di successi sportivi. Questo è stato possibile grazie a una grande collaborazione tra istituzioni e mondo del calcio, e nello specifico con le società sportive, la Federazione Tennis e la Lega Calcio, che aveva organizzato qualche giorno prima la finale di Coppa Italia e gestiva i calendari della penultima giornata. Abbiamo messo in campo un modello organizzativo di sicurezza partecipata, in cui il servizio di stewarding a largo raggio ha fatto la differenza nei sistemi di afflusso. Nella fase di gestione, presso il centro sicurezza in Questura, abbiamo osservato che non ci sono stati afflussi o deflussi fuori posto, quindi tifosi romanisti nel settore laziale o viceversa, evitando così potenziali situazioni pericolose. Grazie a questa grande organizzazione abbiamo vissuto una giornata di sport davvero positiva".

Perché il derby non può essere giocato di sera per motivi di ordine pubblico? "Chi si occupa di ordine e sicurezza pubblica fa valutazioni affinché sia tutelato l’ordine pubblico. In questo momento storico, le posture delle tifoserie e il livello di organizzazione raggiunto fanno sì che giocare un derby in orario serale, dove ci sono criticità superiori legate al buio, sia sconsigliabile. In questa direzione ci stiamo muovendo, ma non direi che non si possa giocare il derby di notte: bisogna lavorare sulle precondizioni affinché ciò sia possibile».

Quando pensa che il derby possa essere giocato di sera? "Spero presto, tutti lo speriamo. Tuttavia, le precondizioni devono mutare prima che ciò possa avvenire".