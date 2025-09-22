Massucci (Questore Roma): “Ieri giornata positiva. Prevenute situazioni pericolose”

Roberto Massucci, Questore di Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni all'agenzia Dire nelle quali si è soffermato sul derby giocato ieri tra Lazio e Roma e le misure di sicurezza adottate: "Ieri è stata una giornata molto positiva per la gestione dell'ordine e della sicurezza pubblica, abbiamo prevenuto delle situazioni che potevano diventare pericolose". Queste le prime parole di Masucci che ha poi concluso rispondendo ad una domanda su un possibile ritorno del derby in orario serale: "C'è molto da lavorare". Le misure di sicurezza adottate ieri hanno ottenuto l'effetto sperato. A differenza dell'ultimo derby della passata stagione, la situazione fuori l'Olimpico è stata tutto sommato tranquilla fatta eccezione per qualche episodio sporadico.