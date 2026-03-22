Massara: “Vogliamo ripartire subito. Dobbiamo chiudere il campionato in crescendo”

Le sue parole: "Abbiamo trovato una maggior prolificità, anche l'arrivo di Malen ha aiutato. E invece abbiamo perso un po' di quella solidità difensiva"

Redazione 22 marzo 2026 (modifica il 22 marzo 2026 | 19:09)

Frederic Massara ha parlato ai microfoni di SkySport prima dell'inizio del match contro il Lecce. Queste le sue parole:

Che cosa vi siete detti con Ryan Friedkin sulla notte europea? "C'è la volontà di ripartire subito, di trasformare la delusione in energia positiva e di chiudere bene il campionato, in crescendo, come abbiamo fatto per lunghi tratti di questa stagione".

Tanti centrocampisti titolari, ci fa una riflessione sui momenti di Pisilli ed El Aynaoui? "Sono due giocatori forti, hanno fatto bene entrambi. El Aynaoui ha fatto bene nella prima parte di campionato, è partito in Coppa d'Africa e si è posto all'attenzione del calcio internazionale come uno dei migliori giocatori in quella competizione. Proprio in quel periodo, in cui c'erano più spazi, Pisilli ha trovato la possibilità di giocare con continuità, ha dimostrato tutte le sue qualità e ora è in un ottimo momento. Su entrambi contiamo moltissimo".

Oltre all'emergenza in attacco, ora la difesa sta dando meno garanzie: che cosa è cambiato? "E' vero, è un aspetto sul quale riflettere. Nel momento in cui davanti abbiamo quattro infortunati, quattro giocatori titolari che vengono a mancare, in realtà abbiamo trovato una maggior prolificità, anche l'arrivo di Malen ha aiutato. E invece abbiamo perso un po' di quella solidità difensiva che però non ridimensionerei solo all'aspetto dei difensori ma a tutta una fase che evidentemente ha sofferto un po' di più. E' un aspetto sul quale certamente il mister sta lavorando per cercare di ritrovare quella capacità di non subire gol che ci ha accompagnato per lunghissimi tratti della stagione".

Quale è la vostra posizione in merito al mancato stop per dare importanza alla Nazionale di Gattuso? "Effettivamente il tema del calendario è un aspetto critico, non si riescono a trovare date ed è veramente difficile trovare spazi anche per i nostri commissari tecnici. E' un aspetto chiave riuscire a qualificarsi per il Mondiale per il nostro movimento, ma il tema del calendario è ancora più ampio. Riguarda anche il numero delle squadre in Serie A. Ci sono state tantissime discussioni che finora non hanno prodotto degli spazi che siano buoni anche per la Nazionale".

MASSARA A DAZN

Sull'incontro con Gasp e i Friedkin. "C'è la volontà di ripartire dopo questa delusione. Di trasformare rammarico in energia positiva per chiudere bene la stagione, ci sono ancora degli obiettivi per noi e dobbiamo ritrovare la forma".

Come ha visto la squadra dal punto di vista emotivo? "Ci aspettiamo una reazione. Quando questa squadra ha avuto delle battute di arresto è sempre ripartita bene. Ha sempre dato tutto in campo e ci aspettiamo che anche da questa delusione possa ripartire con le prestazioni. Nonostante le fatiche di giovedì sera oggi serve un risultato importante".

Sono tante le assenze, avete parlato anche degli infortuni? "Gli infortuni succedono a tutti soprattutto in questa fase della stagione. Ci sono tante partite. Il rammarico è che tutti sono concentrati in un reparto, sono tutti molto importanti. È un aspetto che abbiamo dovuto fronteggiare. Dobbiamo essere in grado di trovare le risorse per fare bene e ci sono".