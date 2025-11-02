Massara: “Oggi avremo indicazioni sul nostro valore. Servirà una grande prestazione”

Le sue parole: "Al momento concentriamoci sui nostri attaccanti e su come migliorare ma se da qui a gennaio ci saranno delle occasioni la società cercherà di farsi trovare pronta"

Frederic Massara ha parlato ai microfoni di Dazn prima dell'inizio del match contro il Milan. Queste le sue parole:

Un ricordo di Galeone? "È stato un allenatore che ha saputo valorizzare ogni calciatore che ha allenato e ha ispirato molti di loro quando sono diventati allenatori. Per noi e per il calcio è una perdita. Volevo fare le sincere condoglianze a nome mio e dell'AS Roma".

Da questa partita può uscire la terza incomoda? La squadra che può giocarsi lo scudetto con Inter e Napoli. "È un test probante perché il Milan è forte e San Siro è un campo difficilissimo. Ci servirà una grande prestazione per riuscire ad ottenere un risultato, ci darà un'indicazione sul nostro valore".

Questa Roma può fare a meno del numero 9? "Sono soluzioni che Gasperini sta provando e tentando a seconda degli avversari. Ci è mancata prolificità ma ultimamente abbiamo avuto tante occasioni e Dovbyk è tornato al gol. Ci sono comunque dei presupposti per migliorare anche se sappiamo di dover migliorare".

Questa sarà la rosa fino alla fine? "C'è un reparto offensivo che offre diverse soluzioni. Dybala lo abbiamo ritrovato e ci sta dando una grande mano. Bailey anche ci darà delle soluzioni. Al momento concentriamoci sui nostri attaccanti e su come migliorare ma se da qui a gennaio ci saranno delle occasioni la società cercherà di farsi trovare pronta".

Che effetto le fa tornare qui e che similitudini vede tra la Roma e il Milan dello scudetto? "Un effetto bellissimo trovare un club a cui sono legato anche se ci sono stati molti cambiamenti. Sempre bello tornare qui".