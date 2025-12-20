Il ds giallorosso Massara ha parlato ai microfoni di Sky prima dell'inizio del match contro la Juventus. Queste le sue parole:

Competere con la Juventus è sempre faticoso: è la grande occasione per la Roma di spedire la Juve a -7? "Avrebbe un significato di dare consapevolezza a un percorso iniziato molto bene e che intendiamo proseguire meglio. Negli scontri diretti contro le grandi finora non siamo riusciti a portare a casa risultati importanti, nonostante abbiamo offerto prestazioni di ottimo livello. Cercheremo di farlo questa sera".

Si gioca con Dybala davanti, senza una prima punta di peso: c'è l'urgenza di una prima punta reale? Risultano i nomi di Zirkzee e Raspadori: ce li può confermare? "Mi sembra più che altro una scelta tattica, perché abbiamo Ferguson in panchina che ha quelle caratteristiche. Il mister ha scelto questa soluzione per questa partita. Siamo consapevoli che se ci saranno opportunità sul mercato cercheremo di coglierle per rinforzarci".

Gasperini la pressa come pressa i giocatori, o di più? "Di più, ma io sono sgusciante e cerco di eludere questa pressione".

La Roma nel 2025 ha fatto più punti di tutti: che cosa ne pensa? L'organico non è distante dal lottare per lo Scudetto… "Ci rende molto orgogliosi e avvalora il livello di questa squadra e di quest'organico. Il fatto di essere riusciti nell'ultimo mercato a conservare la struttura della squadra che aveva fatto tanto bene nella seconda parte dello scorso campionato e che sta replicando ora le prestazioni, con due allenatori che hanno approcci diversi al risultato e allo stile di gioco, conferma il valore dei giocatori e di questo siamo contenti, ne va dato atto a questi ragazzi".

MASSARA A DAZN

“Siamo contenti di un buon inizio di stagione. Sapevamo che questo percorso avesse richiesto tempo, non immaginavamo che l’impatto di Gasperini fosse così immediato. Speriamo di proseguire così”.

Arriva il mercato, questa squadra di cosa ha bisogno? Se avessi solo un colpo a disposizione, dove lo spenderesti? “Il mercato di gennaio non è facile ma non dovrà esser un alibi. Faremo il possibile per rinforzarci e trovare soluzioni migliori. Credo che il reparto offensivo sia il più gettonato. Se ci dovessero essere opportunità interessanti credo che il primo, o unico, tassello sia quello”.

Una valutazione su Ferguson? “Ci crediamo. E’ arrivato in Italia 4 mesi fa, è un 2004, ha bisogno di adattarsi. Sta dando importanti segnali, è un giocatore forte e in crescita”.

Per Dybala è l’ultimo Juventus-Roma? “Mi sembra impossibile dirlo in questo momento. E’ una serata speciale per lui, ci aspettiamo una grande serata per lui”.