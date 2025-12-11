Massara: “Ferguson frenato dagli infortuni. Zirkzee potrebbe non essere sul mercato”

Le sue parole: "Sappiamo di poter contare su Pisilli. Mercato? Si accostano molti nomi, alla Roma e non solo"

Frederic Massara ha parlato ai microfoni di SkySport prima dell'inizio del match contro il Celtic. Queste le sue parole:

Partiamo dalla partita: le intrigano i cinque cambi di formazione di Gasperini rispetto a Cagliari? Perché secondo lei? "Perché abbiamo bisogno di forze fresche in un momento della stagione dove si intensificano le partite. Abbiamo a disposizione tanti giocatori che ci possono dare molte soluzioni. Il mister ha pensato a questa formazione e siamo convinti di poter fare bene".

Cosa è mancato finora a Ferguson per spaccare le partite? E a Pisilli per non rubare più l'occhio a Gasperini? "Ferguson è arrivato a fine mercato e un po' di tempo di adattamento è necessario. Poi ha avuto un paio di infortuni che ne hanno frenato la condizione. Adesso ci auguriamo che possa trovare maggiore continuità e anche la via del gol, come ha fatto già a Cremona. Per quanto riguarda Pisilli si è trovato in un reparto di centrocampo dove ci sono giocatori di alto livello come Koné ed El Aynaoui e quindi ha trovato meno spazio. Troverà sicuramente molte possibilità di dare una mano, ha già 50 partite con la Roma e sappiamo di poter contare su di lui già da stasera".

A che punto è la situazione con Zirkzee? "Si accostano molti nomi, alla Roma e non solo. Questo è il momento in cui si avvicina il mercato di riparazione, che tutti sappiamo essere complicato. Bisogna vedere se ci saranno delle opportunità corrette che possano darci una mano ed eventualmente rinforzare la squadra. In quel caso farci trovare pronti".

Al di là dei nomi, l'idea è mettere un centravanti con caratteristiche di gioco o uno stoccatore che finalizzi il gioco? "Nel caso ci fosse l'opportunità di trovare un rinforzo che possa migliorare l'organico o magari portare soluzioni e variante tattiche a disposizione dell'allenatore, cercheremo di coglierle. Si parla tanto di Zirkzee perché ha giocato meno, ma ultimamente sta giocando e potrebbe anche non essere sul mercato. Vedremo, se ci saranno veramente delle situazioni migliorative cercheremo di coglierle. Meglio un giocatore più forte con caratteristiche complementari rispetto a quelle che abbiamo".