È vero, la Roma è in estrema difficoltà soprattutto per demeriti propri, ma anche contro il Napoli ci sono stati due episodi arbitrali più che dubbi che hanno inevitabilmente condizionato la gara: a Lukaku - autore del gol decisivo - mancano 2 gialli (se non tre). E proprio per questo, come scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Davide Massa non vedrà il campo nella prossima giornata di Serie A; sarà probabilmente impegnato al VAR o come quarto uomo. Si tratta di una unizione o di semplice turnover? Ufficialmente più la seconda, ma anche secondo l'AIA il primo cartellino per la brutta entrata su Celik era obbligatorio. Stesso discorso per l'intervento pericoloso su Svilar, anche se la dinamica è parsa meno grave del primo episodio.