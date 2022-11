Marusic: “Ho imparato che i derby non si giocano, si vincono. Dobbiamo confermarci”

Quella di domenica è stata la miglior partita a livello difensivo e di concentrazione da quando sei qui? "Sicuramente contro la Roma abbiamo fatto una grande gara, grazie al lavoro di tutta la squadra: qui ho imparato che i derby non si giocano, ma si vincono".

Cosa lascia la vittoria in un derby? "Una sensazione speciale. Vincerlo ti lascia addosso una grande carica che però dovremo essere bravi a in concentrazione per il Monza. Il successo nel derby è stato importante ma confermarsi lo sarebbe ancora di più".