Martina Piemonte torna in Spagna: ufficiale l’accordo con il Betis Siviglia – FOTO

Il richiamo della Spagna è stato irresistibile: Martina Piemonte dopo un anno alla Roma femminile è ufficialmente una nuova giocatrice del Betis Siviglia, percorso inverso rispetto al collega della prima squadra maschile Pau Lopez. E per lei è un ritorno in Andalusia: nella Capitale era arrivata dopo aver già giocato nel campionato spagnolo ma al Siviglia. In stagione in giallorosso 17 presenze e 4 gol. “Sono felice di annunciarvi che entro a far parte di questo grande club – ha scritto su Instagram -. Non vedo l’ora di entrare in campo con la squadra. Grazie Betis per questa opportunità”