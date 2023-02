Marsiglia, Under: “La sfida con il PSG è differente. Sembra il derby Roma-Lazio”

Cengiz Under è tornato a parlare di Roma. Lo ha fatto ai microfoni di Sky Sport durante uno speciale servizio andato in onda sulla sfida tra il Marsiglia e il PSG: "La partita è fondamentale per la città e per i tifosi, è una partita differente, un po' come Roma-Lazio". Queste le prime parole del turco che ha poi concluso parlando delle emozioni vissute nel derby della Capitale: "Quando ho giocato la prima partita qui ho sentito le stesse emozioni e sensazioni che vivevo in Turchia, con 60.000 spettatori ogni partita".