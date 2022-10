Marsiglia, Tudor: “Veretout ha sbagliato un gol, ma è un giocatore eccezionale”

Con la maglia del Marsiglia, Jordan Veretout è diventato giocatore importantissimo dopo gli ultimi mesi alla Roma in cui aveva perso il posto da titolare imprescindibile. Lo stesso Igor Tudor, tecnico dell'OM, lo ha difeso in conferenza stampa: "Sento certe domande perché mancano i risultati... Jordan è un giocatore eccezionale, dinamico e intelligente, sa anticipare i momenti della partita. Ha sbagliato un gol ma è un ottimo calciatore". Veretout in questa stagione non ha ancora trovato la rete, ma ha giocato tutte e 17 le partite del Marsiglia tra campionato e Champions League, dove è partito sempre titolare e ora si giocherà il passaggio agli ottavi all'ultima giornata.