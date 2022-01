Marsiglia, Pau Lopez: “Felice del trasferimento, è un’esperienza straordinaria”

Per lo spagnolo la Roma è solo un ricordo. Ecco le sue parole nel post partita contro il Lille

Come per Under anche per Pau Lopez la Roma è solo un ricordo, dopo l'ufficialità del suo trasferimento a titolo definitivo all'Olympique Marsiglia. Per l'ormai ex portiere giallorosso era scattato ufficialmente l'obbligo di riscatto dell'OM alla sua ventesima presenza, raggiunta una settimana fa nel match con il Bordeaux. Lo spagnolo ha parlato così in zona mista al termine del match di campionato tra Marsiglia e Lille, finito 1-1: "Sono molto felice del trasferimento a titolo definitivo, era un mio obiettivo fin dal momento in cui sono arrivato qui. Finora è stata un'esperienza straordinaria".